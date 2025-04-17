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NovaTrade Fiyatı(NOVA)

USD

NovaTrade (NOVA) Canlı Fiyat Grafiği

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NOVA Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Bugün için NovaTrade (NOVA) mevcut fiyatı 0 USD ve mevcut piyasa değeri -- USD. NOVA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar NovaTrade Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 0.00 USD
- Gün içindeki NovaTrade fiyat değişimi 0.00%
- Dolaşımdaki arz: -- USD.

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NOVA Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için NovaTrade fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 00.00%
30 Gün$ 00.00%
60 Gün$ 00.00%
90 Gün$ 00.00%
Bugünkü NovaTrade Fiyatı Değişimi

Bugün, NOVA, $ 0 (0.00%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

NovaTrade 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ 0 (0.00%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

NovaTrade 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, NOVA değişimi $ 0 (0.00%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

NovaTrade 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ 0 (0.00%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

NOVA Fiyat Bilgisi

En güncel NovaTrade fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

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NOVA Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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NovaTrade (NOVA) Nedir?

Nova Trade, merkeziyetsiz bir Katman 2 ağında sorunsuz bir CEX benzeri deneyim ile hızlı, düşük maliyetli spot ve vadeli işlemler alım satımı sunar. Yüksek likidite, kullanıcı dostu olma ve çoklu zincir uyumluluğu sorunsuz ve verimli alım satım sağlar.

NovaTrade, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, NovaTrade yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- NOVA staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda NovaTrade hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, NovaTrade satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

NovaTrade Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, NovaTrade, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte NOVA fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen NovaTrade fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

NovaTrade Fiyat Geçmişi

NOVA fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak NOVA kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen NovaTrade fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

NovaTrade (NOVA) Satın Alma

Nasıl NovaTrade satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım NovaTrade Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

NOVA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 NOVA / VND
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1 NOVA / AUD
A$0
1 NOVA / GBP
0
1 NOVA / EUR
0
1 NOVA / USD
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1 NOVA / MYR
RM0
1 NOVA / TRY
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1 NOVA / JPY
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1 NOVA / RUB
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1 NOVA / INR
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1 NOVA / IDR
Rp0
1 NOVA / KRW
0
1 NOVA / PHP
0
1 NOVA / EGP
￡E.0
1 NOVA / BRL
R$0
1 NOVA / CAD
C$0
1 NOVA / BDT
0
1 NOVA / NGN
0
1 NOVA / UAH
0
1 NOVA / VES
Bs0
1 NOVA / PKR
Rs0
1 NOVA / KZT
0
1 NOVA / THB
฿0
1 NOVA / TWD
NT$0
1 NOVA / AED
د.إ0
1 NOVA / CHF
Fr0
1 NOVA / HKD
HK$0
1 NOVA / MAD
.د.م0
1 NOVA / MXN
$0

NovaTrade Kaynağı

NovaTrade hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi NovaTrade Websitesi
Blok Gezgini

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