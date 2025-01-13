Non-Playable Coin (NPC) Nedir?

Non-Playable Coin (NPC) meme destekli bir paradır. Aslında internetteki en tanınmış memelerden biri tarafından desteklenen bir memecoindir ve dünyadaki 8 milyardan fazla insan için yapılmış ilk memecoin-NFT karışımıdır.

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Non-Playable Coin Fiyat Geleceği Tahmini

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Non-Playable Coin Fiyat Geçmişi

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