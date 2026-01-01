Bugünkü NTHChain Fiyatı

Bugünkü NTHChain (NTH) fiyatı $ 0,00812 olup, son 24 saatte % 1,09 değişim gösterdi. Mevcut NTH / USD dönüşüm oranı NTH başına $ 0,00812 şeklindedir.

NTHChain, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- NTH şeklindedir. Son 24 saat içinde NTH, $ 0,00802 (en düşük) ile $ 0,00821 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NTH, son bir saatte +%0,37 ve son 7 günde +%0,61 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 34,74K seviyesine ulaştı.

NTHChain (NTH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 34,74K$ 34,74K $ 34,74K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,12M$ 8,12M $ 8,12M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki NTHChain piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 34,74K. Dolaşımdaki NTH arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,12M.