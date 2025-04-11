Numbers Protocol (NUM) Nedir?

Numbers Protocol projesinin vizyonu, ağdaki kayıtlı fotoğrafların güvenilirliğini ve meşruiyetini artırmak için kanıt belgelerinden, kayıtların doğruluğundan ve veri kaynaklarından yararlanarak fotoğrafların (görüntüleri ve videoları kapsayan) önemli olduğu bir ekosistem oluşturmaktır. Doğrulayıcılar ve diğer ağ operatörleri gibi katılımcılar, kayıtlı fotoğrafların güvenilirliğini ve meşruiyetini artırmak için hizmetler sunarak ödüller alabilecektir.

Numbers Protocol, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Numbers Protocol yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Numbers Protocol Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Numbers Protocol, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte NUM fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Numbers Protocol fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Numbers Protocol Fiyat Geçmişi

NUM fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak NUM kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Numbers Protocol fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Numbers Protocol (NUM) Satın Alma

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NUM Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 NUM / VND ₫ 540.76869 1 NUM / AUD A$ 0.033744 1 NUM / GBP ￡ 0.0160284 1 NUM / EUR € 0.0185592 1 NUM / USD $ 0.02109 1 NUM / MYR RM 0.0932178 1 NUM / TRY ₺ 0.8026854 1 NUM / JPY ¥ 3.0295785 1 NUM / RUB ₽ 1.7639676 1 NUM / INR ₹ 1.8171144 1 NUM / IDR Rp 357.4575735 1 NUM / KRW ₩ 29.9998923 1 NUM / PHP ₱ 1.2012864 1 NUM / EGP ￡E. 1.0823388 1 NUM / BRL R$ 0.1237983 1 NUM / CAD C$ 0.0293151 1 NUM / BDT ৳ 2.5630677 1 NUM / NGN ₦ 33.6900096 1 NUM / UAH ₴ 0.873126 1 NUM / VES Bs 1.49739 1 NUM / PKR Rs 5.9140578 1 NUM / KZT ₸ 10.8991011 1 NUM / THB ฿ 0.7067259 1 NUM / TWD NT$ 0.6820506 1 NUM / AED د.إ 0.0774003 1 NUM / CHF Fr 0.0170829 1 NUM / HKD HK$ 0.1634475 1 NUM / MAD .د.م 0.196137 1 NUM / MXN $ 0.4291815

Numbers Protocol Kaynağı

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