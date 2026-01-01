Bugünkü NUMINE Fiyatı

Bugünkü NUMINE (NUMI) fiyatı $ 0,15923 olup, son 24 saatte % 0,31 değişim gösterdi. Mevcut NUMI / USD dönüşüm oranı NUMI başına $ 0,15923 şeklindedir.

NUMINE, şu anda piyasa değeri açısından $ 26,44M ile 692. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 166,03M NUMI şeklindedir. Son 24 saat içinde NUMI, $ 0,15912 (en düşük) ile $ 0,16001 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,19892197711847548 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,05706319497536665 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NUMI, son bir saatte -%0,02 ve son 7 günde -%1,07 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 83,78K seviyesine ulaştı.

NUMINE (NUMI) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.692 Piyasa Değeri $ 26,44M$ 26,44M $ 26,44M Hacim (24 Sa) $ 83,78K$ 83,78K $ 83,78K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 159,23M$ 159,23M $ 159,23M Dolaşım Arzı 166,03M 166,03M 166,03M Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %16,60 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki NUMINE piyasa değeri $ 26,44M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 83,78K. Dolaşımdaki NUMI arzı 166,03M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 159,23M.