Bugünkü OHO PLUS Fiyatı

Bugünkü OHO PLUS (OHO) fiyatı $ 0,503616 olup, son 24 saatte % 13,71 değişim gösterdi. Mevcut OHO / USD dönüşüm oranı OHO başına $ 0,503616 şeklindedir.

OHO PLUS, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- OHO şeklindedir. Son 24 saat içinde OHO, $ 0,4 (en düşük) ile $ 0,611111 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, OHO, son bir saatte -%0,10 ve son 7 günde -%28,06 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 20,13K seviyesine ulaştı.

OHO PLUS (OHO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 20,13K$ 20,13K $ 20,13K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 84,61M$ 84,61M $ 84,61M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 168.000.000 168.000.000 168.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki OHO PLUS piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 20,13K. Dolaşımdaki OHO arzı -- olup, toplam arzı 168000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 84,61M.