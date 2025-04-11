OmiseGo (OMG) Nedir?

"OmiseGO, yeni nesil ödeme hizmetleri geliştirerek ödeme işlemcileri, ağ geçitleri ve finans kurumları arasındaki temel koordinasyon sorununu çözüyor. Ödeme hizmeti, para birimleri ve varlık türleri arasındaki dönüştürme işlemlerini destekler. OmiseGO ağı ve e-cüzdan aracılığıyla herkes ödemeler, havaleler, bordro, B2B ticaret, tedarik zinciri finansmanı, sadakat programları, varlık yönetimi ve daha fazlasını tamamen merkezi olmayan, yüksek frekanslı ve düşük maliyetli bir şekilde yapabilir. diğer isteğe bağlı hizmetler gibi. Ek olarak, dünyanın en büyük büyüme ekonomisindeki kullanıcılar fiat kullanımından eter ve bitcoin gibi merkezi olmayan para birimlerini kullanmaya geçebilecekler. OmiseGo ağı artık itibari para ve merkezi olmayan kripto para birimleri arasında ayrım yapmıyor: daha fazla insan kabul edip kullandıkça en iyi para birimi kazanacak. OmiseGO, ana akım dijital cüzdanların bölgeler arası ve organizasyonlar arası işlemlerini gerçekleştirebilen, Ethereum tabanlı bir kamu finans teknolojisidir.Ödeme adasını kırar, anında noktadan noktaya değer değişimi ve ödeme hizmetlerini tamamlar ve yasal para birimini destekler. ve merkezi olmayan para birimi işlemleri. Teknoloji, mevcut organizasyonel engelleri ortadan kaldırarak finansal katılımı ilerletmeyi hedefliyor ve 2017'nin dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülecek ve OmiseGO ve dijital cüzdan ağı aracılığıyla herkesin kullanımına sunulacak. "

OmiseGo, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, OmiseGo yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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OmiseGo Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, OmiseGo, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte OMG fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen OmiseGo fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

OmiseGo Fiyat Geçmişi

OMG fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak OMG kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen OmiseGo fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

OmiseGo (OMG) Satın Alma

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OMG Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 OMG / VND ₫ 4,966.91811 1 OMG / AUD A$ 0.309936 1 OMG / GBP ￡ 0.1472196 1 OMG / EUR € 0.1704648 1 OMG / USD $ 0.19371 1 OMG / MYR RM 0.8561982 1 OMG / TRY ₺ 7.3726026 1 OMG / JPY ¥ 27.7876995 1 OMG / RUB ₽ 16.2232125 1 OMG / INR ₹ 16.6997391 1 OMG / IDR Rp 3,283.2198465 1 OMG / KRW ₩ 275.939895 1 OMG / PHP ₱ 11.0337216 1 OMG / EGP ￡E. 9.9411972 1 OMG / BRL R$ 1.1390148 1 OMG / CAD C$ 0.2692569 1 OMG / BDT ৳ 23.5415763 1 OMG / NGN ₦ 309.4401024 1 OMG / UAH ₴ 8.019594 1 OMG / VES Bs 13.75341 1 OMG / PKR Rs 54.3201582 1 OMG / KZT ₸ 100.1073909 1 OMG / THB ฿ 6.4854108 1 OMG / TWD NT$ 6.2607072 1 OMG / AED د.إ 0.7109157 1 OMG / CHF Fr 0.1569051 1 OMG / HKD HK$ 1.5012525 1 OMG / MAD .د.م 1.801503 1 OMG / MXN $ 3.9536211

OmiseGo Kaynağı

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