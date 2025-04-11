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OmiseGo Fiyatı(OMG)

USD

OmiseGo (OMG) Canlı Fiyat Grafiği

$0.19371
$0.19371$0.19371
+2.77%(1D)

OMG Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Bugün için OmiseGo (OMG) mevcut fiyatı 0.19371 USD ve mevcut piyasa değeri $ 27.17M USD. OMG / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar OmiseGo Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 23.72K USD
- Gün içindeki OmiseGo fiyat değişimi +2.77%
- Dolaşımdaki arz: 140.25M USD.

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OMG Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için OmiseGo fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.0052211+2.77%
30 Gün$ -0.00738-3.67%
60 Gün$ -0.06388-24.80%
90 Gün$ -0.1167-37.60%
Bugünkü OmiseGo Fiyatı Değişimi

Bugün, OMG, $ +0.0052211 (+2.77%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

OmiseGo 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0.00738 (-3.67%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

OmiseGo 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, OMG değişimi $ -0.06388 (-24.80%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

OmiseGo 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0.1167 (-37.60%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

OMG Fiyat Bilgisi

En güncel OmiseGo fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0.18816
$ 0.18816$ 0.18816

$ 0.19538
$ 0.19538$ 0.19538

$ 20.072
$ 20.072$ 20.072

-0.03%

+2.77%

-3.97%

OMG Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 27.17M
$ 27.17M$ 27.17M

$ 23.72K
$ 23.72K$ 23.72K

140.25M
140.25M 140.25M

OmiseGo (OMG) Nedir?

"OmiseGO, yeni nesil ödeme hizmetleri geliştirerek ödeme işlemcileri, ağ geçitleri ve finans kurumları arasındaki temel koordinasyon sorununu çözüyor. Ödeme hizmeti, para birimleri ve varlık türleri arasındaki dönüştürme işlemlerini destekler. OmiseGO ağı ve e-cüzdan aracılığıyla herkes ödemeler, havaleler, bordro, B2B ticaret, tedarik zinciri finansmanı, sadakat programları, varlık yönetimi ve daha fazlasını tamamen merkezi olmayan, yüksek frekanslı ve düşük maliyetli bir şekilde yapabilir. diğer isteğe bağlı hizmetler gibi. Ek olarak, dünyanın en büyük büyüme ekonomisindeki kullanıcılar fiat kullanımından eter ve bitcoin gibi merkezi olmayan para birimlerini kullanmaya geçebilecekler. OmiseGo ağı artık itibari para ve merkezi olmayan kripto para birimleri arasında ayrım yapmıyor: daha fazla insan kabul edip kullandıkça en iyi para birimi kazanacak. OmiseGO, ana akım dijital cüzdanların bölgeler arası ve organizasyonlar arası işlemlerini gerçekleştirebilen, Ethereum tabanlı bir kamu finans teknolojisidir.Ödeme adasını kırar, anında noktadan noktaya değer değişimi ve ödeme hizmetlerini tamamlar ve yasal para birimini destekler. ve merkezi olmayan para birimi işlemleri. Teknoloji, mevcut organizasyonel engelleri ortadan kaldırarak finansal katılımı ilerletmeyi hedefliyor ve 2017'nin dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülecek ve OmiseGO ve dijital cüzdan ağı aracılığıyla herkesin kullanımına sunulacak. "

OmiseGo, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, OmiseGo yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- OMG staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
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Kapsamlı kaynaklarımız, OmiseGo satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

OmiseGo Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, OmiseGo, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte OMG fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen OmiseGo fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

OmiseGo Fiyat Geçmişi

OMG fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak OMG kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen OmiseGo fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

OmiseGo (OMG) Satın Alma

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OMG Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 OMG / VND
4,966.91811
1 OMG / AUD
A$0.309936
1 OMG / GBP
0.1472196
1 OMG / EUR
0.1704648
1 OMG / USD
$0.19371
1 OMG / MYR
RM0.8561982
1 OMG / TRY
7.3726026
1 OMG / JPY
¥27.7876995
1 OMG / RUB
16.2232125
1 OMG / INR
16.6997391
1 OMG / IDR
Rp3,283.2198465
1 OMG / KRW
275.939895
1 OMG / PHP
11.0337216
1 OMG / EGP
￡E.9.9411972
1 OMG / BRL
R$1.1390148
1 OMG / CAD
C$0.2692569
1 OMG / BDT
23.5415763
1 OMG / NGN
309.4401024
1 OMG / UAH
8.019594
1 OMG / VES
Bs13.75341
1 OMG / PKR
Rs54.3201582
1 OMG / KZT
100.1073909
1 OMG / THB
฿6.4854108
1 OMG / TWD
NT$6.2607072
1 OMG / AED
د.إ0.7109157
1 OMG / CHF
Fr0.1569051
1 OMG / HKD
HK$1.5012525
1 OMG / MAD
.د.م1.801503
1 OMG / MXN
$3.9536211

OmiseGo Kaynağı

OmiseGo hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi OmiseGo Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

OMG
USD

1 OMG = 0.19371 USD

Al-Sat

OMGUSDT
$0.19371
$0.19371$0.19371
+2.39%

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