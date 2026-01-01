Bugünkü Orochi Network Fiyatı

Bugünkü Orochi Network (ON) fiyatı $ 0,10816 olup, son 24 saatte % 0,52 değişim gösterdi. Mevcut ON / USD dönüşüm oranı ON başına $ 0,10816 şeklindedir.

Orochi Network, şu anda piyasa değeri açısından $ 15,60M ile 813. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 144,28M ON şeklindedir. Son 24 saat içinde ON, $ 0,10543 (en düşük) ile $ 0,1088 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,39631995986201646 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,08917405290849396 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ON, son bir saatte +%0,18 ve son 7 günde +%0,09 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 71,02K seviyesine ulaştı.

Orochi Network (ON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.813 Piyasa Değeri $ 15,60M$ 15,60M $ 15,60M Hacim (24 Sa) $ 71,02K$ 71,02K $ 71,02K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 108,16M$ 108,16M $ 108,16M Dolaşım Arzı 144,28M 144,28M 144,28M Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 700.000.000 700.000.000 700.000.000 Dolaşım Oranı %14,42 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Orochi Network piyasa değeri $ 15,60M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 71,02K. Dolaşımdaki ON arzı 144,28M olup, toplam arzı 700000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 108,16M.