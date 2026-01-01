Bugünkü ONI Fiyatı

Bugünkü ONI (ONI) fiyatı $ 0,01693 olup, son 24 saatte % 0,93 değişim gösterdi. Mevcut ONI / USD dönüşüm oranı ONI başına $ 0,01693 şeklindedir.

ONI, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- ONI şeklindedir. Son 24 saat içinde ONI, $ 0,01676 (en düşük) ile $ 0,01812 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ONI, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%3,59 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 2,49K seviyesine ulaştı.

ONI (ONI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 2,49K$ 2,49K $ 2,49K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,69M$ 1,69M $ 1,69M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri ONINO

