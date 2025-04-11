Ontology Token (ONT) Nedir?

""Ontology (ONT), eksiksiz dağıtılmış defterler ve akıllı sözleşme sistemi desteği dahil olmak üzere yeni nesil yüksek performanslı temel kamu zincirleri sağlar. Aynı zamanda, Ontology mimarisi genel zincir ağ sistemini destekler.Temel kamu zincir hizmetleri sağlamanın yanı sıra, Ontology blok zinciri çerçevesi, farklı uygulamalar için kamu zincirlerinin özelleştirilmesini destekler ve farklı protokol grupları aracılığıyla zincir ağ işbirliğini destekler. Temel katmanın yanı sıra Ontology, dağıtılmış kimlik çerçevesi, dağıtılmış veri alışverişi protokolleri vb. gibi çeşitli dağıtılmış uygulamalarda dağıtılmış güven işbirliği bileşenlerini desteklemek için genel modüller sağlamaya ve uygulama gereksinimlerine göre yenilerini genişletmeye devam edecek. .Evrensel mod. Ontology, bağlı bir ikili Token modudur (ONT ve ONG).İlk aşamadaki ONT Token, NEP-5 Token'dir (ONG bu aşamada piyasaya sürülmeyecektir.Ontology'nin temel ana ağı çevrimiçi olduktan sonra dönüştürülecektir. ana ağ ONT Token'a ve aynı zamanda ONT'ye bağlı ONG Token kademeli olarak serbest bırakılacaktır. ""

Ontology Token, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Ontology Token yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için

- ONT staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.

- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Ontology Token hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Ontology Token satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Ontology Token Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Ontology Token, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte ONT fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Ontology Token fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Ontology Token Fiyat Geçmişi

ONT fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak ONT kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Ontology Token fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Ontology Token (ONT) Satın Alma

Nasıl Ontology Token satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Ontology Token Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

ONT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ONT / VND ₫ 3,369.2274 1 ONT / AUD A$ 0.21024 1 ONT / GBP ￡ 0.099864 1 ONT / EUR € 0.115632 1 ONT / USD $ 0.1314 1 ONT / MYR RM 0.580788 1 ONT / TRY ₺ 5.001084 1 ONT / JPY ¥ 18.84933 1 ONT / RUB ₽ 11.00475 1 ONT / INR ₹ 11.327994 1 ONT / IDR Rp 2,227.11831 1 ONT / KRW ₩ 187.1793 1 ONT / PHP ₱ 7.484544 1 ONT / EGP ￡E. 6.743448 1 ONT / BRL R$ 0.772632 1 ONT / CAD C$ 0.182646 1 ONT / BDT ৳ 15.969042 1 ONT / NGN ₦ 209.903616 1 ONT / UAH ₴ 5.43996 1 ONT / VES Bs 9.3294 1 ONT / PKR Rs 36.847188 1 ONT / KZT ₸ 67.906206 1 ONT / THB ฿ 4.399272 1 ONT / TWD NT$ 4.246848 1 ONT / AED د.إ 0.482238 1 ONT / CHF Fr 0.106434 1 ONT / HKD HK$ 1.01835 1 ONT / MAD .د.م 1.22202 1 ONT / MXN $ 2.681874

Ontology Token Kaynağı

Ontology Token hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Ontology Token Hakkında Diğer Sorular Bugünkü Ontology Token (ONT) fiyatı nedir? Canlı Ontology Token (ONT) fiyatı, 0.1314 USD . Ontology Token (ONT) varlığının piyasa değeri nedir? Ontology Token varlığının mevcut piyasa değeri, $ 120.06M USD . Mevcut ONT arzının gerçek zamanlı piyasa fiyatı olan 0.1314 USD ile çarpılmasıyla hesaplanır. Ontology Token (ONT) varlığının dolaşımdaki arzı nedir? Dolaşımdaki mevcut Ontology Token (ONT) arzı, 913.70M USD . Ontology Token (ONT) varlığının en yüksek fiyatı nedir? 2025-04-11 tarihi itibarıyla, en yüksek Ontology Token (ONT) fiyatı, 2.96 USD . Ontology Token (ONT) varlığının 24 saatlik işlem hacmi nedir? Ontology Token (ONT) varlığının 24 saatlik işlem hacmi $ 592.56K USD . MEXC'de daha fazla alım satım yapılabilir token keşfedebilir ve bu tokenlerin 24 saatlik işlem hacimlerini kontrol edebilirsiniz.

Öne Çıkan Haberler

Zihin Ağı (FHE) Nedir? Tam Kılavuz: Tam Homomorfik Şifreleme Kripto Tokenı Zihin Ağı’na hoş geldiniz, tam homomorfik şifrelemeyi (FHE) kullanarak verilerin yalnızca iletim sırasında değil, hesaplama süresince şifreli kaldığı sıfır güven dijital ekosistemi oluşturan öncü bir proje. Zihin Ağı’nın yerel tokenı $FHE, AI ve blok zinciri çağında güvenliğe yaklaşımımızı yeniden tanımlayan bu devrim niteliğindeki protokolü destekliyor.

Unite (UNITE) Nedir? Mobil Oyunlar için İlk L3 Blok Zincirine Tam Kılavuz Bu makale, Unite’ın temel teknolojisinden piyasa potansiyeline ve aradaki her şeye kadar kapsamlı bir keşif sunmaktadır.