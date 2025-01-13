Open CustodyProtocol (OPEN) Nedir?

OCP introduces an innovative relayer mechanism that seamlessly connects applications to a modular permissionless custody protocol. OCP operates a protocol that acts akin to a mesh network, enabling an end-user to leverage a diverse set of key management protocols. We call this “Keychain Aggregation”. Building a protocol that solves for Keychain Aggregation not only simplifies the way developers can build, abstracting risk and complexity, but it also harmonizes and aggregates the economics associated with having multiple bilateral commercial relationships. With OCP, we have a new custody primitive that embraces (1) modularity, in connecting key management solutions, and (2) decentralisation, in the way users can access key generation and transaction signing services. We are particularly excited to pioneer this, witnessing existing security and custody solutions struggle to adapt to the ongoing proliferation of chains. Additionally, with the impending tokenization of Real World Assets (RWAs) - potentially mobilizing over trillions of dollars into the blockchain ecosystem - the demand for versatile and modular solutions is clear and present.

Open CustodyProtocol, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Open CustodyProtocol yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Open CustodyProtocol Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Open CustodyProtocol, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte OPEN fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Open CustodyProtocol fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Open CustodyProtocol Fiyat Geçmişi

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Open CustodyProtocol (OPEN) Satın Alma

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Open CustodyProtocol Kaynağı

Open CustodyProtocol hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün: