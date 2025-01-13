Orderly Network Fiyatı(ORDER)
Bugün için Orderly Network (ORDER) mevcut fiyatı 0.2086 USD ve mevcut piyasa değeri $ 44.40M USD. ORDER / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar Orderly Network Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 133.62K USD
- Gün içindeki Orderly Network fiyat değişimi -12.91%
- Dolaşımdaki arz: 212.87M USD.
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Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Orderly Network fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.030878
|-12.91%
|30 Gün
|$ -0.016
|-7.13%
|60 Gün
|$ +0.0635
|+43.76%
|90 Gün
|$ +0.0813
|+63.86%
En güncel Orderly Network fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:
-1.00%
-12.91%
-27.45%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Orderly Network, farklı blok zincirleri arasında paylaşılan bir Omnichain emir defteri ve takas merkezidir. Orderly, Arbitrum, Optimism, Polygon, Base ve Near'da spot ve sürekli vadeli emir defterleri sunarken, diğer blok zincirlerine de genişlemektedir. SDK'mız aracılığıyla brokerları işe alan bir altyapı sağlayıcısı olarak faaliyet gösteriyoruz. Brokerlar bireysel, profesyonel ve kurumsal olmak üzere farklı kategorilerdeki yatırımcıları bünyelerine katıyor. Bu, merkeziyetsiz bir CME'ye benziyor ve en nihayetinde yüzlerce brokerın yer aldığı bir yapıya dönüşüyor. OP yığını ve Celestia DA tarafından desteklenen Orderly Chain, Orderly'nin üstündeki 20'den fazla broker arasında tüm işlemleri gerçekleştiren takas merkezidir.
Orderly Network, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Orderly Network yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.
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Orderly Network hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:
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Miktar
1 ORDER = 0.2086 USD