Bugünkü PoP Planet Fiyatı

Bugünkü PoP Planet (P) fiyatı $ 0,01766 olup, son 24 saatte % 0,39 değişim gösterdi. Mevcut P / USD dönüşüm oranı P başına $ 0,01766 şeklindedir.

PoP Planet, şu anda piyasa değeri açısından $ 2,47M ile 1617. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 140,00M P şeklindedir. Son 24 saat içinde P, $ 0,01754 (en düşük) ile $ 0,01784 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,15013296267605908 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,01648357975620288 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, P, son bir saatte -%0,23 ve son 7 günde -%5,41 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 545,62K seviyesine ulaştı.

PoP Planet (P) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1617 Piyasa Değeri $ 2,47M$ 2,47M $ 2,47M Hacim (24 Sa) $ 545,62K$ 545,62K $ 545,62K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 17,66M$ 17,66M $ 17,66M Dolaşım Arzı 140,00M 140,00M 140,00M Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %14,00 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki PoP Planet piyasa değeri $ 2,47M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 545,62K. Dolaşımdaki P arzı 140,00M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 17,66M.