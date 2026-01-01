Bugünkü Pandu Pandas Fiyatı

Bugünkü Pandu Pandas (PANDU) fiyatı $ 0,0000177 olup, son 24 saatte % 2,90 değişim gösterdi. Mevcut PANDU / USD dönüşüm oranı PANDU başına $ 0,0000177 şeklindedir.

Pandu Pandas, şu anda piyasa değeri açısından $ 1,71M ile 1774. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 96,37B PANDU şeklindedir. Son 24 saat içinde PANDU, $ 0,0000166 (en düşük) ile $ 0,00001897 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0002790700975526 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000048806902605 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PANDU, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%9,24 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 176,19K seviyesine ulaştı.

Pandu Pandas (PANDU) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1774 Piyasa Değeri $ 1,71M$ 1,71M $ 1,71M Hacim (24 Sa) $ 176,19K$ 176,19K $ 176,19K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,77M$ 1,77M $ 1,77M Dolaşım Arzı 96,37B 96,37B 96,37B Maksimum Arz 99.999.377.352 99.999.377.352 99.999.377.352 Toplam Arz 99.999.377.352 99.999.377.352 99.999.377.352 Dolaşım Oranı %96,37 Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki Pandu Pandas piyasa değeri $ 1,71M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 176,19K. Dolaşımdaki PANDU arzı 96,37B olup, toplam arzı 99999377352. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,77M.