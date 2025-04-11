PAWS (PAWS) Nedir?

PAWS, web3 tarihindeki en büyük katılım kanalını ve en büyük "elmas pençeler" (diamond paws) topluluğunu yaratan 80 milyondan fazla kullanıcılı bir IP-kripto markasıdır.

PAWS, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, PAWS yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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PAWS Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, PAWS, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte PAWS fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen PAWS fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

PAWS Fiyat Geçmişi

PAWS fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak PAWS kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen PAWS fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

PAWS (PAWS) Satın Alma

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PAWS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PAWS / VND ₫ 0 1 PAWS / AUD A$ 0 1 PAWS / GBP ￡ 0 1 PAWS / EUR € 0 1 PAWS / USD $ 0 1 PAWS / MYR RM 0 1 PAWS / TRY ₺ 0 1 PAWS / JPY ¥ 0 1 PAWS / RUB ₽ 0 1 PAWS / INR ₹ 0 1 PAWS / IDR Rp 0 1 PAWS / KRW ₩ 0 1 PAWS / PHP ₱ 0 1 PAWS / EGP ￡E. 0 1 PAWS / BRL R$ 0 1 PAWS / CAD C$ 0 1 PAWS / BDT ৳ 0 1 PAWS / NGN ₦ 0 1 PAWS / UAH ₴ 0 1 PAWS / VES Bs 0 1 PAWS / PKR Rs 0 1 PAWS / KZT ₸ 0 1 PAWS / THB ฿ 0 1 PAWS / TWD NT$ 0 1 PAWS / AED د.إ 0 1 PAWS / CHF Fr 0 1 PAWS / HKD HK$ 0 1 PAWS / MAD .د.م 0 1 PAWS / MXN $ 0

PAWS Kaynağı

PAWS hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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