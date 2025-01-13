peaq network (PEAQ) Nedir?

peaq, insanların mobilite, enerji ve bağlantı gibi kullandıkları fiziksel altyapıya sahip olmalarını ve bunlardan kazanç elde etmelerini sağlayarak küresel bir altyapı devrimine öncülük etmektedir. peaq, şu anda DePIN olarak bilinen Makine Ekonomisi için bel kemiği olmak üzere tasarlanmış bir katman-1 blok zinciridir. 21 sektörde 50'den fazla uygulamaya ve bunlar üzerinde çalışan 2.000.000'dan fazla cihaz, araç, makine ve robota (Makine RWA) ev sahipliği yapmaktadır. peaq, giderek daha akıllı hale gelen makinelerin tüm insanlığa - sadece %1'ine değil %100'üne - hizmet etmesi için izne tabi olmayan, sınırsız bir dijital altyapı görevi görerek yapay zekâ ve iş otomasyonu çağında bolluğu demokratikleştirmektedir.

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