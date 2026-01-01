Bugünkü PEPECASH Fiyatı

Bugünkü PEPECASH (PECH) fiyatı $ 0,000000005612 olup, son 24 saatte % 1,00 değişim gösterdi. Mevcut PECH / USD dönüşüm oranı PECH başına $ 0,000000005612 şeklindedir.

PEPECASH, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 4099. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 PECH şeklindedir. Son 24 saat içinde PECH, $ 0,000000005528 (en düşük) ile $ 0,000000005612 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,000000107956974447 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000000136555085 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PECH, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde +%39,53 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 382,64 seviyesine ulaştı.

PEPECASH (PECH) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.4099 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 382,64$ 382,64 $ 382,64 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 561,20K$ 561,20K $ 561,20K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Maksimum Arz 100.000.000.000.000 100.000.000.000.000 100.000.000.000.000 Toplam Arz 100.000.000.000.000 100.000.000.000.000 100.000.000.000.000 Dolaşım Oranı %0,00 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

