Bugünkü PepsiCo Fiyatı

Bugünkü PepsiCo (PEPON) fiyatı $ 145.57 olup, son 24 saatte % 0.14 değişim gösterdi. Mevcut PEPON / USD dönüşüm oranı PEPON başına $ 145.57 şeklindedir.

PepsiCo, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.25M ile 1662. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 15.48K PEPON şeklindedir. Son 24 saat içinde PEPON, $ 145.29 (en düşük) ile $ 146.3 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 156.71583734346297 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 139.61853462367836 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PEPON, son bir saatte +0.02% ve son 7 günde -0.14% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 57.40K seviyesine ulaştı.

PepsiCo (PEPON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1662 Piyasa Değeri $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M Hacim (24 Sa) $ 57.40K$ 57.40K $ 57.40K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M Dolaşım Arzı 15.48K 15.48K 15.48K Toplam Arz 15,479.33965534 15,479.33965534 15,479.33965534 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki PepsiCo piyasa değeri $ 2.25M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 57.40K. Dolaşımdaki PEPON arzı 15.48K olup, toplam arzı 15479.33965534. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2.25M.