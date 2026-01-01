Bugünkü PEPPER Fiyatı

Bugünkü PEPPER (PEPPER) fiyatı $ 0,000000001009 olup, son 24 saatte % 3,62 değişim gösterdi. Mevcut PEPPER / USD dönüşüm oranı PEPPER başına $ 0,000000001009 şeklindedir.

PEPPER, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 4293. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 PEPPER şeklindedir. Son 24 saat içinde PEPPER, $ 0,000000001002 (en düşük) ile $ 0,000000001049 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,000000004671781771 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000000000803832085 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PEPPER, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde +%2,12 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 2,14K seviyesine ulaştı.

PEPPER (PEPPER) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.4293 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 2,14K$ 2,14K $ 2,14K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,97M$ 8,97M $ 8,97M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Maksimum Arz 8.888.888.888.000.000 8.888.888.888.000.000 8.888.888.888.000.000 Toplam Arz 8.888.888.888.000.000 8.888.888.888.000.000 8.888.888.888.000.000 Dolaşım Oranı %0,00 Herkese Açık Blok Zinciri CHZ

Şu anki PEPPER piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 2,14K. Dolaşımdaki PEPPER arzı 0,00 olup, toplam arzı 8888888888000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,97M.