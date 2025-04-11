Perpetual Protocol (PERP) Nedir?

Perpetual Protocol, Sanal Otomatik Piyasa Yapıcı (vAMM) tarafından mümkün kılınan, her varlık için merkeziyetsiz bir sürekli sözleşme protokolüdür. Yatırımcılar, karşı taraflara ihtiyaç duymadan doğrudan vAMM'lerle alım satım yapabilirler. PERP sahipleri, işlem ücretlerinin bir kısmı artı stake ödülleri karşılığında PERP tokenlerini stake ederek staker olabilirler.

Perpetual Protocol, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Perpetual Protocol yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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- PERP staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.

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Perpetual Protocol Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Perpetual Protocol, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte PERP fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Perpetual Protocol fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Perpetual Protocol Fiyat Geçmişi

PERP fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak PERP kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Perpetual Protocol fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Perpetual Protocol (PERP) Satın Alma

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PERP Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PERP / VND ₫ 5,125.6359 1 PERP / AUD A$ 0.317841 1 PERP / GBP ￡ 0.151924 1 PERP / EUR € 0.175912 1 PERP / USD $ 0.1999 1 PERP / MYR RM 0.883558 1 PERP / TRY ₺ 7.606195 1 PERP / JPY ¥ 28.74562 1 PERP / RUB ₽ 16.641675 1 PERP / INR ₹ 17.213389 1 PERP / IDR Rp 3,388.135085 1 PERP / KRW ₩ 283.947955 1 PERP / PHP ₱ 11.3943 1 PERP / EGP ￡E. 10.260867 1 PERP / BRL R$ 1.175412 1 PERP / CAD C$ 0.277861 1 PERP / BDT ৳ 24.293847 1 PERP / NGN ₦ 319.328256 1 PERP / UAH ₴ 8.27586 1 PERP / VES Bs 14.1929 1 PERP / PKR Rs 56.055958 1 PERP / KZT ₸ 103.306321 1 PERP / THB ฿ 6.69665 1 PERP / TWD NT$ 6.466765 1 PERP / AED د.إ 0.733633 1 PERP / CHF Fr 0.161919 1 PERP / HKD HK$ 1.549225 1 PERP / MAD .د.م 1.85907 1 PERP / MXN $ 4.067965

Perpetual Protocol Kaynağı

Perpetual Protocol hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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