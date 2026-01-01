Bugünkü PHILCOIN Fiyatı

Bugünkü PHILCOIN (PHL) fiyatı $ 0.0186 olup, son 24 saatte % 0.43 değişim gösterdi. Mevcut PHL / USD dönüşüm oranı PHL başına $ 0.0186 şeklindedir.

PHILCOIN, şu anda piyasa değeri açısından $ 0.00 ile 4060. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0.00 PHL şeklindedir. Son 24 saat içinde PHL, $ 0.0171 (en düşük) ile $ 0.01936 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0.9330571942012122 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0.000828659014263877 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PHL, son bir saatte +0.26% ve son 7 günde -15.88% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 77.46K seviyesine ulaştı.

PHILCOIN (PHL) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.4060 Piyasa Değeri $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Hacim (24 Sa) $ 77.46K$ 77.46K $ 77.46K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 93.00M$ 93.00M $ 93.00M Dolaşım Arzı 0.00 0.00 0.00 Toplam Arz 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Herkese Açık Blok Zinciri MATIC

Şu anki PHILCOIN piyasa değeri $ 0.00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 77.46K. Dolaşımdaki PHL arzı 0.00 olup, toplam arzı 5000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 93.00M.