PIBBLE Fiyatı(PIB)
Bugün için PIBBLE (PIB) mevcut fiyatı 0.00053 USD ve mevcut piyasa değeri $ 12.80M USD. PIB / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar PIBBLE Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 56.97K USD
- Gün içindeki PIBBLE fiyat değişimi -4.00%
- Dolaşımdaki arz: 24.15B USD.
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Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için PIBBLE fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000022083
|-4.00%
|30 Gün
|$ -0.0000363
|-6.42%
|60 Gün
|$ +0.000245
|+85.96%
|90 Gün
|$ +0.0002668
|+101.36%
En güncel PIBBLE fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:
-1.31%
-4.00%
-18.27%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Pibble, bu yılın başlarında başlatılan P2E (Play to Earn) oyun platformu "Play Meta"da temel para birimi olarak kullanılan bir para birimidir. Pibble'ın kendi P2E Oyunu Bomul-planet de dahil olmak üzere çeşitli oyun şirketlerinin gelecekte PlayMeta'da faaliyet göstermesi planlandığından, PIBLE'a olan talebin hızla artması beklenmektedir. Pibble ayrıca Şubat ayında Kore'nin en büyük oyun şirketlerinden biri olan Netmarble ile blok zinciri, defi ve NFT gibi alanlarda bir iş anlaşması imzalamıştır.
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Miktar
1 PIB = 0.00053 USD