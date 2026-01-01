Bugünkü Pieverse Fiyatı

Bugünkü Pieverse (PIEVERSE) fiyatı $ 0,5037 olup, son 24 saatte % 3,70 değişim gösterdi. Mevcut PIEVERSE / USD dönüşüm oranı PIEVERSE başına $ 0,5037 şeklindedir.

Pieverse, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- PIEVERSE şeklindedir. Son 24 saat içinde PIEVERSE, $ 0,4533 (en düşük) ile $ 0,5474 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PIEVERSE, son bir saatte -%1,18 ve son 7 günde +%9,16 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 221,46K seviyesine ulaştı.

Pieverse (PIEVERSE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 221,46K$ 221,46K $ 221,46K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 503,70M$ 503,70M $ 503,70M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Pieverse piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 221,46K. Dolaşımdaki PIEVERSE arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 503,70M.