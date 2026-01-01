Bugünkü Piggycell Fiyatı

Bugünkü Piggycell (PIGGY) fiyatı $ 0,11307 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut PIGGY / USD dönüşüm oranı PIGGY başına $ 0,11307 şeklindedir.

Piggycell, şu anda piyasa değeri açısından $ 819,29K ile 3014. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 7,25M PIGGY şeklindedir. Son 24 saat içinde PIGGY, $ 0,11307 (en düşük) ile $ 0,11307 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 2,674398453610998 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,007626130397460824 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PIGGY, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 0,00 seviyesine ulaştı.

Piggycell (PIGGY) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.3014 Piyasa Değeri $ 819,29K$ 819,29K $ 819,29K Hacim (24 Sa) $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 11,31M$ 11,31M $ 11,31M Dolaşım Arzı 7,25M 7,25M 7,25M Maksimum Arz 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Toplam Arz 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Dolaşım Oranı %7,24 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Piggycell piyasa değeri $ 819,29K olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 0,00. Dolaşımdaki PIGGY arzı 7,25M olup, toplam arzı 100000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 11,31M.