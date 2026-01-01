Bugünkü Ping Fiyatı

Bugünkü Ping (PING) fiyatı $ 0.004278 olup, son 24 saatte % 5.43 değişim gösterdi. Mevcut PING / USD dönüşüm oranı PING başına $ 0.004278 şeklindedir.

Ping, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- PING şeklindedir. Son 24 saat içinde PING, $ 0.004101 (en düşük) ile $ 0.004698 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PING, son bir saatte -0.21% ve son 7 günde -13.05% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 57.39K seviyesine ulaştı.

Ping (PING) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 57.39K$ 57.39K $ 57.39K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri BASE

Şu anki Ping piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 57.39K. Dolaşımdaki PING arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.