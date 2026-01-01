Bugünkü PINGPONG Fiyatı

Bugünkü PINGPONG (PINGPONG) fiyatı $ 0,005027 olup, son 24 saatte % 8,37 değişim gösterdi. Mevcut PINGPONG / USD dönüşüm oranı PINGPONG başına $ 0,005027 şeklindedir.

PINGPONG, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- PINGPONG şeklindedir. Son 24 saat içinde PINGPONG, $ 0,00474 (en düşük) ile $ 0,007155 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PINGPONG, son bir saatte -%2,24 ve son 7 günde +%44,08 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 60,70K seviyesine ulaştı.

PINGPONG (PINGPONG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 60,70K$ 60,70K $ 60,70K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,03M$ 5,03M $ 5,03M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki PINGPONG piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 60,70K. Dolaşımdaki PINGPONG arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,03M.