Bugünkü Pipe Network Fiyatı

Bugünkü Pipe Network (PIPE) fiyatı $ 0,06188 olup, son 24 saatte % 1,62 değişim gösterdi. Mevcut PIPE / USD dönüşüm oranı PIPE başına $ 0,06188 şeklindedir.

Pipe Network, şu anda piyasa değeri açısından $ 6,19M ile 1207. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00M PIPE şeklindedir. Son 24 saat içinde PIPE, $ 0,06144 (en düşük) ile $ 0,06311 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,34291515733046557 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,05288812467524619 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PIPE, son bir saatte +%0,17 ve son 7 günde -%3,26 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 57,53K seviyesine ulaştı.

Pipe Network (PIPE) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1207 Piyasa Değeri $ 6,19M$ 6,19M $ 6,19M Hacim (24 Sa) $ 57,53K$ 57,53K $ 57,53K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 61,88M$ 61,88M $ 61,88M Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %10,00 Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki Pipe Network piyasa değeri $ 6,19M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 57,53K. Dolaşımdaki PIPE arzı 100,00M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 61,88M.