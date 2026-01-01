Bugünkü Play AI Fiyatı

Bugünkü Play AI (PLAI) fiyatı $ 0,002107 olup, son 24 saatte % 0,61 değişim gösterdi. Mevcut PLAI / USD dönüşüm oranı PLAI başına $ 0,002107 şeklindedir.

Play AI, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- PLAI şeklindedir. Son 24 saat içinde PLAI, $ 0,002084 (en düşük) ile $ 0,002155 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PLAI, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%0,52 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 194,92K seviyesine ulaştı.

Play AI (PLAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 194,92K$ 194,92K $ 194,92K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,11M$ 2,11M $ 2,11M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BASE

Şu anki Play AI piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 194,92K. Dolaşımdaki PLAI arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,11M.