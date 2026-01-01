Bugünkü PLTX Fiyatı

Bugünkü PLTX (PLTX) fiyatı $ 0,0022633 olup, son 24 saatte % 15,98 değişim gösterdi. Mevcut PLTX / USD dönüşüm oranı PLTX başına $ 0,0022633 şeklindedir.

PLTX, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- PLTX şeklindedir. Son 24 saat içinde PLTX, $ 0,0021 (en düşük) ile $ 0,0029844 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PLTX, son bir saatte +%0,05 ve son 7 günde +%435,43 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 78,34K seviyesine ulaştı.

PLTX (PLTX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 78,34K$ 78,34K $ 78,34K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,26M$ 2,26M $ 2,26M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 999.962.010 999.962.010 999.962.010 Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki PLTX piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 78,34K. Dolaşımdaki PLTX arzı -- olup, toplam arzı 999962010. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,26M.