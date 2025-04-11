Pocket Network (POKT) Nedir?

Pocket Network, Web3 uygulamaları için oluşturulmuş, binlerce düğümden oluşan bir ağ aracılığıyla herhangi bir blok zincirine veri aktaran merkeziyetsiz blok zinciri API arayüzüdür. Pocket Network protokolü aktarılan tüm verileri doğrular ve katılımcı düğümleri POKT ile orantılı olarak ödüllendirir.

Pocket Network, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Pocket Network yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Pocket Network Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Pocket Network, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte POKT fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Pocket Network fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Pocket Network Fiyat Geçmişi

POKT fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak POKT kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Pocket Network fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Pocket Network (POKT) Satın Alma

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POKT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 POKT / VND ₫ 264.61512 1 POKT / AUD A$ 0.0164088 1 POKT / GBP ￡ 0.0078432 1 POKT / EUR € 0.0090816 1 POKT / USD $ 0.01032 1 POKT / MYR RM 0.0456144 1 POKT / TRY ₺ 0.392676 1 POKT / JPY ¥ 1.484016 1 POKT / RUB ₽ 0.85914 1 POKT / INR ₹ 0.8884488 1 POKT / IDR Rp 174.915228 1 POKT / KRW ₩ 14.659044 1 POKT / PHP ₱ 0.58824 1 POKT / EGP ￡E. 0.5296224 1 POKT / BRL R$ 0.0606816 1 POKT / CAD C$ 0.0143448 1 POKT / BDT ৳ 1.2541896 1 POKT / NGN ₦ 16.4855808 1 POKT / UAH ₴ 0.427248 1 POKT / VES Bs 0.73272 1 POKT / PKR Rs 2.8939344 1 POKT / KZT ₸ 5.3332728 1 POKT / THB ฿ 0.34572 1 POKT / TWD NT$ 0.3337488 1 POKT / AED د.إ 0.0378744 1 POKT / CHF Fr 0.0083592 1 POKT / HKD HK$ 0.07998 1 POKT / MAD .د.م 0.095976 1 POKT / MXN $ 0.210012

Pocket Network Kaynağı

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