Bugünkü POLYX Fiyatı

Bugünkü POLYX (POLYX) fiyatı $ 0,0563 olup, son 24 saatte % 1,91 değişim gösterdi. Mevcut POLYX / USD dönüşüm oranı POLYX başına $ 0,0563 şeklindedir.

POLYX, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- POLYX şeklindedir. Son 24 saat içinde POLYX, $ 0,0548 (en düşük) ile $ 0,0615 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, POLYX, son bir saatte +%0,71 ve son 7 günde +%8,47 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 7,81K seviyesine ulaştı.

POLYX (POLYX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 7,81K$ 7,81K $ 7,81K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 67,45M$ 67,45M $ 67,45M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.197.990.594 1.197.990.594 1.197.990.594 Herkese Açık Blok Zinciri POLYMESH

