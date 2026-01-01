Bugünkü Zypher Network Fiyatı

Bugünkü Zypher Network (POP) fiyatı $ 0,0006693 olup, son 24 saatte % 2,17 değişim gösterdi. Mevcut POP / USD dönüşüm oranı POP başına $ 0,0006693 şeklindedir.

Zypher Network, şu anda piyasa değeri açısından $ 1,09M ile 2014. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,63B POP şeklindedir. Son 24 saat içinde POP, $ 0,0006505 (en düşük) ile $ 0,0007029 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0122852444917876 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00060867793432189 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, POP, son bir saatte +%1,22 ve son 7 günde +%0,57 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 59,74K seviyesine ulaştı.

Zypher Network (POP) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.2014 Piyasa Değeri $ 1,09M$ 1,09M $ 1,09M Hacim (24 Sa) $ 59,74K$ 59,74K $ 59,74K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,69M$ 6,69M $ 6,69M Dolaşım Arzı 1,63B 1,63B 1,63B Maksimum Arz 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Toplam Arz 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Dolaşım Oranı %16,33 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Zypher Network piyasa değeri $ 1,09M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 59,74K. Dolaşımdaki POP arzı 1,63B olup, toplam arzı 10000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,69M.