BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
2025 Recap
Bugünkü canlı Zypher Network fiyatı 0,0006693 USD. POP piyasa değeri ise 1.093.189,9991076 USD. POP / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.Bugünkü canlı Zypher Network fiyatı 0,0006693 USD. POP piyasa değeri ise 1.093.189,9991076 USD. POP / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

POP Hakkında Daha Fazla Bilgi

POP Fiyat Bilgileri

POP Nedir

POP Whitepaper

POP Resmi Websitesi

POP Token Ekonomisi

POP Fiyat Tahmini

POP Fiyat Geçmişi

POP Satın Alma Kılavuzu

POP / İtibari Para Dönüştürücüsü

POP Spot

POP USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Zypher Network Logosu

Zypher Network Fiyatı(POP)

1 POP / USD Canlı Fiyatı:

$0,0006693
$0,0006693$0,0006693
-%2,171D
USD
Zypher Network (POP) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 19:50:45 (UTC+8)

Bugünkü Zypher Network Fiyatı

Bugünkü Zypher Network (POP) fiyatı $ 0,0006693 olup, son 24 saatte % 2,17 değişim gösterdi. Mevcut POP / USD dönüşüm oranı POP başına $ 0,0006693 şeklindedir.

Zypher Network, şu anda piyasa değeri açısından $ 1,09M ile 2014. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,63B POP şeklindedir. Son 24 saat içinde POP, $ 0,0006505 (en düşük) ile $ 0,0007029 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0122852444917876 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00060867793432189 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, POP, son bir saatte +%1,22 ve son 7 günde +%0,57 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 59,74K seviyesine ulaştı.

Zypher Network (POP) Piyasa Bilgileri

No.2014

$ 1,09M
$ 1,09M$ 1,09M

$ 59,74K
$ 59,74K$ 59,74K

$ 6,69M
$ 6,69M$ 6,69M

1,63B
1,63B 1,63B

10.000.000.000
10.000.000.000 10.000.000.000

10.000.000.000
10.000.000.000 10.000.000.000

%16,33

BSC

Şu anki Zypher Network piyasa değeri $ 1,09M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 59,74K. Dolaşımdaki POP arzı 1,63B olup, toplam arzı 10000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,69M.

Zypher Network Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,0006505
$ 0,0006505$ 0,0006505
24 sa Düşük
$ 0,0007029
$ 0,0007029$ 0,0007029
24 sa Yüksek

$ 0,0006505
$ 0,0006505$ 0,0006505

$ 0,0007029
$ 0,0007029$ 0,0007029

$ 0,0122852444917876
$ 0,0122852444917876$ 0,0122852444917876

$ 0,00060867793432189
$ 0,00060867793432189$ 0,00060867793432189

+%1,22

-%2,17

+%0,57

+%0,57

Zypher Network (POP) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Zypher Network fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000014846-%2,17
30 Gün$ -0,0001539-%18,70
60 Gün$ -0,0039957-%85,66
90 Gün$ -0,0103897-%93,95
Bugünkü Zypher Network Fiyatı Değişimi

Bugün, POP, $ -0,000014846 (-%2,17) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Zypher Network 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,0001539 (-%18,70) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Zypher Network 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, POP değişimi $ -0,0039957 (-%85,66) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Zypher Network 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,0103897 (-%93,95) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Zypher Network (POP) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Zypher Network Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Zypher Network için Fiyat Tahmini

2030 için Zypher Network (POP) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, POP için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için Zypher Network (POP) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra)

2040 yılında Zypher Network fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

MEXC Araçları
Kullanıcılar, gerçek zamanlı senaryo tahminleri ve daha kişiselleştirilmiş analizler için MEXC'nin Fiyat Tahmin Aracı ve YZ Piyasa İçgörüleri'ni kullanabilirler.
Sorumluluk reddi: Bu senaryolar örnek niteliğinde ve bilgilendirme amaçlıdır; kripto paralar oldukça volatildir. Karar vermeden önce kendi araştırmanızı yapın (DYOR).
Zypher Network varlığının 2025 - 2026 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? Zypher Network Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, POP varlığının 2025 - 2026 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

Nasıl Zypher Network Satın Alınır ve Yatırımı Yapılır

Zypher Network ile işlem yapmaya hazır mısınız? MEXC'de POP satın almak hızlı ve yeni başlayanlar için kolaydır. İlk satın alımınızı yaptıktan sonra hemen alım satım işlemlerine başlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, Zypher Network satın alma konusunda kapsamlı kılavuzumuzu inceleyin. Aşağıda, Zypher Network (POP) satın alma yolculuğunuza başlamanıza yardımcı olacak 5 adımlı hızlı bir özet bulunmaktadır.

1. Adım

Hesap Açın ve KYC Doğrulamasını Tamamlayın

Öncelikle, hesap açın ve MEXC'de KYC doğrulamasını tamamlayın. Bu işlemi MEXC'nin resmi websitesinde veya MEXC uygulamasında cep telefonu numaranızı veya e-posta adresinizi kullanarak yapabilirsiniz.
2. Adım

Cüzdanınıza USDT, USDC veya USDE Ekleyin

USDT, USDC ve USDE MEXC'de alım satımı kolaylaştırır. USDT, USDC ve USDE'yi banka transferi, OTC veya P2P alım satımı yoluyla satın alabilirsiniz.
3. Adım

Spot Alım Satım Sayfasına Gidin

MEXC websitesinde, üst menü çubuğundan Spot seçeğine tıklayın ve tercih ettiğiniz tokenleri arayın.
4. Adım

Tokenlerinizi Seçin

Mevcut -- adetten fazla token ile Bitcoin, Ethereum ve trend tokenleri kolayca satın alabilirsiniz.
5. Adım

Satın Alma İşleminizi Tamamlayın

Token miktarını veya yerel para biriminizdeki karşılığını girin. Satın Al seçeneğine tıkladıktan sonra Zypher Network anında cüzdanınıza aktarılacaktır.
Zypher Network (POP) Satın Alma Kılavuzu

Zypher Network ile Neler Yapabilirsiniz

Zypher Network sahibi olmak, sadece satın alıp tutmak açısından size daha fazla fırsat sunar. Yüzlerce piyasada BTC alım satımı yapabilir, esnek stake ve birikim ürünleri ile düzenli kazançlar elde edebilir veya profesyonel alım satım araçlarından yararlanarak varlıklarınızı büyütebilirsiniz. İster yeni başlayan ister profesyonel, deneyimli bir yatırımcı olun, MEXC kripto potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmanızı kolaylaştırır. Bitcoin varlıklarınızı en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz dört yol aşağıda belirtilmiştir.

  • MEXC Spot Piyasasını Keşfedin

    MEXC Spot Piyasasını Keşfedin

    2.800'den fazla tokenle ultra düşük ücretlerle alım satım yapın.

    Vadeli İşlem Alım Satımı

    Vadeli İşlem Alım Satımı

    500 kata kadar kaldıraç ve geniş kapsamlı likidite ile alım satım yapın.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Token stake edin ve muhteşem airdroplar kazanın.

    MEXC Piyasa Öncesi

    MEXC Piyasa Öncesi

    Resmi olarak listelenmeden önce yeni tokenleri alın ve satın.

MEXC'de Son Derece Düşük İşlem Ücretleriyle Alım Satım

MEXC'de Zypher Network (POP) satın almak, paranızın daha fazla değer kazanması anlamına gelir. Piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto platformlarından biri olan MEXC, ilk alım satımınızdan itibaren maliyetlerinizi azaltmanıza yardımcı olur.

Spot işlem ücretleri:
--
Piyasa Yapıcı
--
Piyasa Alıcı
Vadeli işlem ücretleri:
--
Piyasa Yapıcı
--
Piyasa Alıcı

MEXC'nin rekabetçi işlem ücretlerini inceleyin

Ayrıca, MEXC'nin Sıfır İşlem Ücreti Festivali ile seçtiğiniz spot işlem çiftleriyle hiçbir ücret ödemeden alım satım yapabilirsiniz.

Zypher Network (POP) Nedir?

Zypher Network, güvene dayalı olmayan yapay zekâ aracısı için bir ZK hesaplama katmanıdır. Orta katman yazılım çözümleri (Proof of Prompt, Proof of Inference), kamuoyunun bilgisi olmadan yapay zekâ aracısının veri tutarlılığını ve bütünlüğünü garanti eder. ZK tabanlı uygulama altyapısı ile Zypher, insanlar ve yapay zekâ aracıları için güvenli, otonom, görev açısından kritik ve finansal açıdan hassas zincir üstü işlemler sunmaktadır.

Zypher Network Kaynağı

Zypher Network hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Zypher Network Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Zypher Network Hakkında Diğer Sorular

2030 yılında 1 Zypher Network ne kadar olacak?
Zypher Network yıllık %5 oranında büyürse, tahmini değeri 2026 yılına kadar yaklaşık --, 2030 yılına kadar -- ve 2035 yılına kadar -- ve 2040 yılına kadar -- değerine ulaşabilir. Bu değerlemeler istikrarlı bir bileşik büyüme senaryosunu göstermektedir, ancak gelecekteki gerçek fiyatlar piyasadaki benimseme düzeyine, düzenleyici gelişmelere ve makroekonomik koşullara bağlı olacaktır. Potansiyel Zypher Network fiyatları ve beklenen ROI değerinin yıllık ayrıntılı dökümünü görüntülemek için aşağıdaki tam tahmin tablosunu inceleyebilirsiniz.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 19:50:45 (UTC+8)

Zypher Network (POP) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
12-30 13:36:31Sektör Haberleri
比特币现货ETF昨日净流出1930万美元,以太坊现货ETF昨日净流出960万美元
12-30 07:29:57Sektör Haberleri
全網過去24小時內2.99億美元清算，多空雙爆
12-29 23:19:48Sektör Haberleri
RWA部門TVL超越DEX,排名第五大DeFi領域
12-29 10:20:45Sektör Haberleri
Kripto Piyasası Yatay Seyrediyor, Bitcoin 88.000 $ Aralığını Koruyor, GMT Altcoin Piyasası Kazançlarında Öncülük Ediyor
12-29 06:52:03Sektör Haberleri
聖誕假期間機構離場，現貨比特幣ETF淨流出7.82億美元
12-29 05:49:53Sektör Haberleri
比特币存款情绪持续,过去24小时CEX净流入2,593.63 BTC

Zypher Network Öne Çıkan Haberler

Speedy Comics Group Revolutionizes Global Grading Technology with World’s First Hybrid AI + Human System

Speedy Comics Group Revolutionizes Global Grading Technology with World’s First Hybrid AI + Human System

December 27, 2025
Merrill Lynch, UBS Financial and TD Bank Accused Of Negligence After Woman Loses $700,000 Life Savings To Pop-Up Scam: Report

Merrill Lynch, UBS Financial and TD Bank Accused Of Negligence After Woman Loses $700,000 Life Savings To Pop-Up Scam: Report

December 28, 2025
Brigitte Bardot, icon of French cinema, dies at 91

Brigitte Bardot, icon of French cinema, dies at 91

December 28, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Zypher Network Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

POP USDT (Vadeli İşlem Alım Satımı)

Kaldıraçlı POP long veya short pozisyonu açın. MEXC'de POPUSDT Vadeli İşlem alım satımını keşfedin ve piyasa dalgalanmalarından yararlanın.

MEXC'de Zypher Network (POP) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Zypher Network fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
POP/USDT
$0,0006693
$0,0006693$0,0006693
-%2,68
%0,00 (USDT)

Keşfedebileceğiniz Daha Fazla Kripto Para

MEXC'de piyasa verileri mevcut olan en popüler kripto paralar

Öne Çıkan

Şu anda piyasada yoğun ilgi çeken popüler kripto para birimleri

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Tradoor

Tradoor

TRADOOR
Ethereum

Ethereum

ETH
Zcash

Zcash

ZEC

Yeni Eklenen

Son zamanlarda listelenen ve alım satım için uygun olan kripto para birimleri

CodexField

CodexField

CODEX

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Mind Predict

Mind Predict

MKIT

$0,5000
$0,5000$0,5000

+%566,66

Lighter

Lighter

LIT

$2,587
$2,587$2,587

+%2,53

ForTON

ForTON

FRT

$117,46
$117,46$117,46

+%1,97

OOOO

OOOO

OOOO

$0,02689
$0,02689$0,02689

-%7,75

En Çok Yükselenler

Bugünün en fazla yükselenleri

Mind Predict

Mind Predict

MKIT

$0,5000
$0,5000$0,5000

+%566,66

Agusto

Agusto

AGUSTO

$0,00001511
$0,00001511$0,00001511

+%112,21

Bitlight Labs

Bitlight Labs

LIGHT

$2,4745
$2,4745$2,4745

+%107,94

CZ S DOG

CZ S DOG

BROCCOLI

$0,02272
$0,02272$0,02272

+%78,61

Kryon

Kryon

KRYON

$0,0476880
$0,0476880$0,0476880

+%61,84

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

POP / USD Hesaplayıcı

Miktar

POP
POP
USD
USD

1 POP = 0,0006692 USD