Bugünkü priceless Fiyatı

Bugünkü priceless (PRICELESS) fiyatı $ 0,0005815 olup, son 24 saatte % 2,05 değişim gösterdi. Mevcut PRICELESS / USD dönüşüm oranı PRICELESS başına $ 0,0005815 şeklindedir.

priceless, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- PRICELESS şeklindedir. Son 24 saat içinde PRICELESS, $ 0,0005482 (en düşük) ile $ 0,000781 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PRICELESS, son bir saatte +%1,06 ve son 7 günde -%13,56 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 59,28K seviyesine ulaştı.

priceless (PRICELESS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 59,28K$ 59,28K $ 59,28K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki priceless piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 59,28K. Dolaşımdaki PRICELESS arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.