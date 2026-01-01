Bugünkü Succinct Fiyatı

Bugünkü Succinct (PROVE) fiyatı $ 0,3997 olup, son 24 saatte % 0,49 değişim gösterdi. Mevcut PROVE / USD dönüşüm oranı PROVE başına $ 0,3997 şeklindedir.

Succinct, şu anda piyasa değeri açısından $ 77,94M ile 308. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 195,00M PROVE şeklindedir. Son 24 saat içinde PROVE, $ 0,3936 (en düşük) ile $ 0,4067 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,7260015460023572 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,34111477939907087 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PROVE, son bir saatte -%0,30 ve son 7 günde +%0,75 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 107,15K seviyesine ulaştı.

Succinct (PROVE) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.308 Piyasa Değeri $ 77,94M$ 77,94M $ 77,94M Hacim (24 Sa) $ 107,15K$ 107,15K $ 107,15K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 399,70M$ 399,70M $ 399,70M Dolaşım Arzı 195,00M 195,00M 195,00M Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %19,50 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Succinct piyasa değeri $ 77,94M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 107,15K. Dolaşımdaki PROVE arzı 195,00M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 399,70M.