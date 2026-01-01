Bugünkü Portal To Bitcoin Fiyatı

Bugünkü Portal To Bitcoin (PTB) fiyatı $ 0,002431 olup, son 24 saatte % 0,65 değişim gösterdi. Mevcut PTB / USD dönüşüm oranı PTB başına $ 0,002431 şeklindedir.

Portal To Bitcoin, şu anda piyasa değeri açısından $ 6,56M ile 1173. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 2,70B PTB şeklindedir. Son 24 saat içinde PTB, $ 0,00237 (en düşük) ile $ 0,002583 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,08213221598557312 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,002402959844685323 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PTB, son bir saatte -%0,17 ve son 7 günde -%18,73 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 911,48K seviyesine ulaştı.

Portal To Bitcoin (PTB) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1173 Piyasa Değeri $ 6,56M$ 6,56M $ 6,56M Hacim (24 Sa) $ 911,48K$ 911,48K $ 911,48K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 20,42M$ 20,42M $ 20,42M Dolaşım Arzı 2,70B 2,70B 2,70B Maksimum Arz 8.400.000.000 8.400.000.000 8.400.000.000 Toplam Arz 5.258.400.000 5.258.400.000 5.258.400.000 Dolaşım Oranı %32,12 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Portal To Bitcoin piyasa değeri $ 6,56M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 911,48K. Dolaşımdaki PTB arzı 2,70B olup, toplam arzı 5258400000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 20,42M.