pumpBTC (PUMPBTC) Nedir?
PumpBTC, Babylon'da BTC sahiplerinin ekstra ödüller için likiditeyi korurken Babylon stakingine katılmalarını sağlayan likit bir staking protokolüdür. Yeni platformumuz BTC-fi Yield Vault, BTC cinsinden ölçeklenebilir DeFi getirilerinin yanı sıra CeFi düzeyinde güvenlik sağlamayı amaçlamaktadır.
pumpBTC, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, pumpBTC yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.
Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- PUMPBTC staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda pumpBTC hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.
Kapsamlı kaynaklarımız, pumpBTC satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.
pumpBTC Fiyat Geleceği Tahmini
Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, pumpBTC, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte PUMPBTC fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen pumpBTC fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.
pumpBTC Fiyat Geçmişi
PUMPBTC fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak PUMPBTC kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen pumpBTC fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.
pumpBTC (PUMPBTC) Satın Alma
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PUMPBTC Varlığından Yerel Para Birimlerine
pumpBTC Kaynağı
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İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: pumpBTC Hakkında Diğer Sorular
Canlı pumpBTC (PUMPBTC) fiyatı, 0.05348 USD.
pumpBTC varlığının mevcut piyasa değeri, $ 15.24M USD. Mevcut PUMPBTC arzının gerçek zamanlı piyasa fiyatı olan 0.05348 USD ile çarpılmasıyla hesaplanır.
Dolaşımdaki mevcut pumpBTC (PUMPBTC) arzı, 285.00M USD.
2025-06-05 tarihi itibarıyla, en yüksek pumpBTC (PUMPBTC) fiyatı, 0.29652 USD.
pumpBTC (PUMPBTC) varlığının 24 saatlik işlem hacmi $ 78.59K USD. MEXC'de daha fazla alım satım yapılabilir token keşfedebilir ve bu tokenlerin 24 saatlik işlem hacimlerini kontrol edebilirsiniz.
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