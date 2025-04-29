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Pundi X Fiyatı(PUNDIX)

USD

Pundi X (PUNDIX) Canlı Fiyat Grafiği

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PUNDIX Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Bugün için Pundi X (PUNDIX) mevcut fiyatı 0 USD ve mevcut piyasa değeri $ 0.00 USD. PUNDIX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar Pundi X Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 0.00 USD
- Gün içindeki Pundi X fiyat değişimi 0.00%
- Dolaşımdaki arz: 258.39M USD.

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PUNDIX Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Pundi X fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 00.00%
30 Gün$ 00.00%
60 Gün$ 00.00%
90 Gün$ 00.00%
Bugünkü Pundi X Fiyatı Değişimi

Bugün, PUNDIX, $ 0 (0.00%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Pundi X 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ 0 (0.00%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Pundi X 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, PUNDIX değişimi $ 0 (0.00%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Pundi X 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ 0 (0.00%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

PUNDIX Fiyat Bilgisi

En güncel Pundi X fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

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PUNDIX Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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258.39M
258.39M 258.39M

Pundi X (PUNDIX) Nedir?

Pundi X, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Pundi X yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

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Pundi X Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Pundi X, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte PUNDIX fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Pundi X fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Pundi X Fiyat Geçmişi

PUNDIX fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak PUNDIX kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Pundi X fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Pundi X (PUNDIX) Satın Alma

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PUNDIX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PUNDIX / VND
0
1 PUNDIX / AUD
A$0
1 PUNDIX / GBP
0
1 PUNDIX / EUR
0
1 PUNDIX / USD
$0
1 PUNDIX / MYR
RM0
1 PUNDIX / TRY
0
1 PUNDIX / JPY
¥0
1 PUNDIX / RUB
0
1 PUNDIX / INR
0
1 PUNDIX / IDR
Rp0
1 PUNDIX / KRW
0
1 PUNDIX / PHP
0
1 PUNDIX / EGP
￡E.0
1 PUNDIX / BRL
R$0
1 PUNDIX / CAD
C$0
1 PUNDIX / BDT
0
1 PUNDIX / NGN
0
1 PUNDIX / UAH
0
1 PUNDIX / VES
Bs0
1 PUNDIX / PKR
Rs0
1 PUNDIX / KZT
0
1 PUNDIX / THB
฿0
1 PUNDIX / TWD
NT$0
1 PUNDIX / AED
د.إ0
1 PUNDIX / CHF
Fr0
1 PUNDIX / HKD
HK$0
1 PUNDIX / MAD
.د.م0
1 PUNDIX / MXN
$0

Pundi X Kaynağı

Pundi X hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Pundi X Websitesi
Blok Gezgini

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