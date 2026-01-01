Bugünkü PUP Fiyatı

Bugünkü PUP (PUP) fiyatı $ 0,001309 olup, son 24 saatte % 4,31 değişim gösterdi. Mevcut PUP / USD dönüşüm oranı PUP başına $ 0,001309 şeklindedir.

PUP, şu anda piyasa değeri açısından $ 1,31M ile 1881. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B PUP şeklindedir. Son 24 saat içinde PUP, $ 0,001248 (en düşük) ile $ 0,001523 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,031040685718077 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000095540290490576 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PUP, son bir saatte -%0,16 ve son 7 günde -%18,90 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 62,61K seviyesine ulaştı.

PUP (PUP) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1881 Piyasa Değeri $ 1,31M$ 1,31M $ 1,31M Hacim (24 Sa) $ 62,61K$ 62,61K $ 62,61K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,31M$ 1,31M $ 1,31M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %100,00 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki PUP piyasa değeri $ 1,31M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 62,61K. Dolaşımdaki PUP arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,31M.