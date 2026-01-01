Bugünkü PUNKVISM Fiyatı

Bugünkü PUNKVISM (PVT) fiyatı $ 0,001102 olup, son 24 saatte % 6,76 değişim gösterdi. Mevcut PVT / USD dönüşüm oranı PVT başına $ 0,001102 şeklindedir.

PUNKVISM, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- PVT şeklindedir. Son 24 saat içinde PVT, $ 0,001101 (en düşük) ile $ 0,001192 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PVT, son bir saatte -%0,99 ve son 7 günde -%21,96 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 6,22M seviyesine ulaştı.

PUNKVISM (PVT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 6,22M$ 6,22M $ 6,22M Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 11,02M$ 11,02M $ 11,02M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki PUNKVISM piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 6,22M. Dolaşımdaki PVT arzı -- olup, toplam arzı 10000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 11,02M.