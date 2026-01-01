Bugünkü Capybobo Fiyatı

Bugünkü Capybobo (PYBOBO) fiyatı $ 0,0008135 olup, son 24 saatte % 1,21 değişim gösterdi. Mevcut PYBOBO / USD dönüşüm oranı PYBOBO başına $ 0,0008135 şeklindedir.

Capybobo, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- PYBOBO şeklindedir. Son 24 saat içinde PYBOBO, $ 0,0008002 (en düşük) ile $ 0,000849 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PYBOBO, son bir saatte +%0,17 ve son 7 günde +%17,67 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 55,71K seviyesine ulaştı.

Capybobo (PYBOBO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 55,71K$ 55,71K $ 55,71K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 81,35M$ 81,35M $ 81,35M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 100.000.000.000 100.000.000.000 100.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri TONCOIN

Şu anki Capybobo piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 55,71K. Dolaşımdaki PYBOBO arzı -- olup, toplam arzı 100000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 81,35M.