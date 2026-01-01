Bugünkü Qualcomm Fiyatı

Bugünkü Qualcomm (QCOMON) fiyatı $ 173 olup, son 24 saatte % 0,13 değişim gösterdi. Mevcut QCOMON / USD dönüşüm oranı QCOMON başına $ 173 şeklindedir.

Qualcomm, şu anda piyasa değeri açısından $ 838,85K ile 2132. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 4,85K QCOMON şeklindedir. Son 24 saat içinde QCOMON, $ 172,35 (en düşük) ile $ 175,64 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 384,8731503791789 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 153,0239195419269 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, QCOMON, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde -%1,86 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 71,14K seviyesine ulaştı.

Qualcomm (QCOMON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.2132 Piyasa Değeri $ 838,85K$ 838,85K $ 838,85K Hacim (24 Sa) $ 71,14K$ 71,14K $ 71,14K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 838,85K$ 838,85K $ 838,85K Dolaşım Arzı 4,85K 4,85K 4,85K Toplam Arz 4.848,85720911 4.848,85720911 4.848,85720911 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Qualcomm piyasa değeri $ 838,85K olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 71,14K. Dolaşımdaki QCOMON arzı 4,85K olup, toplam arzı 4848.85720911. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 838,85K.