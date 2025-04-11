Qtum (QTUM) Nedir?

Qtum Blockchain ("Kuantum Zinciri" veya "Qtum" olarak anılır), noktadan noktaya değer aktarımı sağlamak için değer aktarım protokolü ("Değer Aktarım Protokolü") aracılığıyla Bitcoin ve Ethereum dışında üçüncü bir blockchain ekosistemi geliştirmeye kararlıdır. ve bu anlaşmaya göre, birden fazla sektörü (finans, Nesnelerin İnterneti, tedarik zinciri, sosyal ağ, oyunlar vb. dahil) destekleyen merkezi olmayan bir uygulama geliştirme platformu ("DApp Platformu") oluşturun. Qantas, Bitcoin Core altyapısının geliştirilmiş bir versiyonu ile Ethereum Sanal Makinesinin karşılıklı uyumlu bir versiyonunu birleştirerek, hem Bitcoin'in yıkılmaz blok zinciri ağına hem de akıllı sözleşmelerin sonsuz olasılıklarına sahiptir. QTUM madeni paraları Dapp erişimi, token oylaması, topluluk özerkliği, uygulama işlevi tüketimi/ödemesi için kullanılır.

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Qtum Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Qtum, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte QTUM fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Qtum fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Qtum Fiyat Geçmişi

QTUM fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak QTUM kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Qtum fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Qtum (QTUM) Satın Alma

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QTUM Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 QTUM / VND ₫ 49,512.771 1 QTUM / AUD A$ 3.0896 1 QTUM / GBP ￡ 1.46756 1 QTUM / EUR € 1.69928 1 QTUM / USD $ 1.931 1 QTUM / MYR RM 8.53502 1 QTUM / TRY ₺ 73.47455 1 QTUM / JPY ¥ 277.56194 1 QTUM / RUB ₽ 161.50884 1 QTUM / INR ₹ 166.37496 1 QTUM / IDR Rp 32,728.80865 1 QTUM / KRW ₩ 2,746.78957 1 QTUM / PHP ₱ 109.98976 1 QTUM / EGP ￡E. 99.09892 1 QTUM / BRL R$ 11.31566 1 QTUM / CAD C$ 2.68409 1 QTUM / BDT ৳ 234.67443 1 QTUM / NGN ₦ 3,084.65664 1 QTUM / UAH ₴ 79.9434 1 QTUM / VES Bs 137.101 1 QTUM / PKR Rs 541.49102 1 QTUM / KZT ₸ 997.92149 1 QTUM / THB ฿ 64.70781 1 QTUM / TWD NT$ 62.42923 1 QTUM / AED د.إ 7.08677 1 QTUM / CHF Fr 1.56411 1 QTUM / HKD HK$ 14.96525 1 QTUM / MAD .د.م 17.9583 1 QTUM / MXN $ 39.29585

Qtum Kaynağı

Qtum hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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