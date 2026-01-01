Bugünkü QUANTUM Fiyatı

Bugünkü QUANTUM (QUANTUM) fiyatı $ 0,003144 olup, son 24 saatte % 1,59 değişim gösterdi. Mevcut QUANTUM / USD dönüşüm oranı QUANTUM başına $ 0,003144 şeklindedir.

QUANTUM, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 4506. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 QUANTUM şeklindedir. Son 24 saat içinde QUANTUM, $ 0,003135 (en düşük) ile $ 0,003214 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,7303169003467307 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00048219051846745 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, QUANTUM, son bir saatte -%0,23 ve son 7 günde -%3,27 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 129,59K seviyesine ulaştı.

QUANTUM (QUANTUM) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.4506 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 129,59K$ 129,59K $ 129,59K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,14B$ 3,14B $ 3,14B Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Maksimum Arz 1.000.000.000.000 1.000.000.000.000 1.000.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000.000 1.000.000.000.000 1.000.000.000.000 Dolaşım Oranı %0,00 Herkese Açık Blok Zinciri QUANTUM

