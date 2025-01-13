Qubic (QUBIC) Nedir?

Qubic, Katman 1 Faydalı İş İspatı (uPoW) ağını açık kaynaklı bir yapay zeka çerçevesiyle entegre ederek yapay zeka teknolojisine öncülük ediyor. Bu sağlam platform, hissiz işlemleri destekler ve saniyede 40 milyon transferi (TPS) işleyebilen, çekirdek tabanlı bir fikir birliği mekanizmasıyla desteklenen yüksek hızlı akıllı sözleşmelere sahiptir. Come-from-beyond olarak da bilinen ve IOTA ve NXT'nin kurucularından biri olan Sergey Ivancheglo tarafından kurulan Qubic, yapay zeka madencileri aracılığıyla kapsamlı CPU ve GPU kaynaklarından yararlanmaktadır. Amacımız, Yapay Zekanın günlük teknolojideki rolünü yeniden tanımlayarak Yapay Genel Zekaya (AGI) erişimi demokratikleştirmektir.

Qubic, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Qubic yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Qubic Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Qubic, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte QUBIC fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Qubic fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Qubic Fiyat Geçmişi

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Qubic (QUBIC) Satın Alma

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Qubic Kaynağı

Qubic hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün: