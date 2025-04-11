Radio Caca (RACA) Nedir?

Radio Caca Metaverse – Mars Bileşik Devletleri, Diğer adıyla, USM. OKX Blockdream Ventures tarafından desteklenen Radio Caca, web 3.0 altyapı çözümü sağlayıcısıdır. Temmuz 2021'de Radio Caca, Maye Musk (Elon Musk'un annesi) için PFP (profil resmi tarzı NFT'ler) koleksiyonu olan ilk web 3.0 ürününü piyasaya sürdü. Radio Caca, 2021'de 3 boyutlu bir metaverse olan Mars Bileşik Devletleri'ni (ya da USM) başlattı. Geliştiricilerimiz, PFP üreticilerinin toplulukları için ölçeklendirmeye ve oluşturmaya odaklanabilmesi için PFP ekiplerinin dijital varlıklarını USM'ye entegre etmelerini desteklemektedir.

Radio Caca, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Radio Caca yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için

- RACA staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.

- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Radio Caca hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Radio Caca satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Radio Caca Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Radio Caca, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte RACA fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Radio Caca fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Radio Caca Fiyat Geçmişi

RACA fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak RACA kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Radio Caca fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Radio Caca (RACA) Satın Alma

Nasıl Radio Caca satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Radio Caca Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

RACA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 RACA / VND ₫ 2.13948504 1 RACA / AUD A$ 0.000133504 1 RACA / GBP ￡ 0.0000634144 1 RACA / EUR € 0.0000734272 1 RACA / USD $ 0.00008344 1 RACA / MYR RM 0.0003688048 1 RACA / TRY ₺ 0.003174892 1 RACA / JPY ¥ 0.0120103536 1 RACA / RUB ₽ 0.0069789216 1 RACA / INR ₹ 0.0071866872 1 RACA / IDR Rp 1.414237076 1 RACA / KRW ₩ 0.118522348 1 RACA / PHP ₱ 0.0047527424 1 RACA / EGP ￡E. 0.004284644 1 RACA / BRL R$ 0.0004889584 1 RACA / CAD C$ 0.0001159816 1 RACA / BDT ৳ 0.0101404632 1 RACA / NGN ₦ 0.1332903936 1 RACA / UAH ₴ 0.003454416 1 RACA / VES Bs 0.00592424 1 RACA / PKR Rs 0.0233982448 1 RACA / KZT ₸ 0.0431209576 1 RACA / THB ฿ 0.0027960744 1 RACA / TWD NT$ 0.0026976152 1 RACA / AED د.إ 0.0003062248 1 RACA / CHF Fr 0.0000675864 1 RACA / HKD HK$ 0.00064666 1 RACA / MAD .د.م 0.000775992 1 RACA / MXN $ 0.001698004

Radio Caca Kaynağı

Radio Caca hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Radio Caca Hakkında Diğer Sorular Bugünkü Radio Caca (RACA) fiyatı nedir? Canlı Radio Caca (RACA) fiyatı, 0.00008344 USD . Radio Caca (RACA) varlığının piyasa değeri nedir? Radio Caca varlığının mevcut piyasa değeri, -- USD . Mevcut RACA arzının gerçek zamanlı piyasa fiyatı olan 0.00008344 USD ile çarpılmasıyla hesaplanır. Radio Caca (RACA) varlığının dolaşımdaki arzı nedir? Dolaşımdaki mevcut Radio Caca (RACA) arzı, -- USD . Radio Caca (RACA) varlığının en yüksek fiyatı nedir? 2025-04-12 tarihi itibarıyla, en yüksek Radio Caca (RACA) fiyatı, 0.01198888 USD . Radio Caca (RACA) varlığının 24 saatlik işlem hacmi nedir? Radio Caca (RACA) varlığının 24 saatlik işlem hacmi $ 251.00K USD . MEXC'de daha fazla alım satım yapılabilir token keşfedebilir ve bu tokenlerin 24 saatlik işlem hacimlerini kontrol edebilirsiniz.

Öne Çıkan Haberler

Zihin Ağı (FHE) Nedir? Tam Kılavuz: Tam Homomorfik Şifreleme Kripto Tokenı Zihin Ağı’na hoş geldiniz, tam homomorfik şifrelemeyi (FHE) kullanarak verilerin yalnızca iletim sırasında değil, hesaplama süresince şifreli kaldığı sıfır güven dijital ekosistemi oluşturan öncü bir proje. Zihin Ağı’nın yerel tokenı $FHE, AI ve blok zinciri çağında güvenliğe yaklaşımımızı yeniden tanımlayan bu devrim niteliğindeki protokolü destekliyor.

Unite (UNITE) Nedir? Mobil Oyunlar için İlk L3 Blok Zincirine Tam Kılavuz Bu makale, Unite’ın temel teknolojisinden piyasa potansiyeline ve aradaki her şeye kadar kapsamlı bir keşif sunmaktadır.