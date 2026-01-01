Bugünkü Railgun Fiyatı

Bugünkü Railgun (RAIL) fiyatı $ 1,739 olup, son 24 saatte % 8,80 değişim gösterdi. Mevcut RAIL / USD dönüşüm oranı RAIL başına $ 1,739 şeklindedir.

Railgun, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- RAIL şeklindedir. Son 24 saat içinde RAIL, $ 1,651 (en düşük) ile $ 1,916 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RAIL, son bir saatte -%0,06 ve son 7 günde -%9,15 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 55,36K seviyesine ulaştı.

Railgun (RAIL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 55,36K$ 55,36K $ 55,36K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri ETH

