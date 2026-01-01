Bugünkü Reddit Fiyatı

Bugünkü Reddit (RDDTON) fiyatı $ 230,87 olup, son 24 saatte % 0,06 değişim gösterdi. Mevcut RDDTON / USD dönüşüm oranı RDDTON başına $ 230,87 şeklindedir.

Reddit, şu anda piyasa değeri açısından $ 617,89K ile 2273. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 2,68K RDDTON şeklindedir. Son 24 saat içinde RDDTON, $ 228,34 (en düşük) ile $ 233,73 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 282,4541904298624 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 174,7619080052242 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RDDTON, son bir saatte -%0,06 ve son 7 günde +%1,86 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 88,72K seviyesine ulaştı.

Reddit (RDDTON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.2273 Piyasa Değeri $ 617,89K$ 617,89K $ 617,89K Hacim (24 Sa) $ 88,72K$ 88,72K $ 88,72K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 617,89K$ 617,89K $ 617,89K Dolaşım Arzı 2,68K 2,68K 2,68K Toplam Arz 2.676,36236944 2.676,36236944 2.676,36236944 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Reddit piyasa değeri $ 617,89K olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 88,72K. Dolaşımdaki RDDTON arzı 2,68K olup, toplam arzı 2676.36236944. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 617,89K.