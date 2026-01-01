Bugünkü Recall Fiyatı

Bugünkü Recall (RECALL) fiyatı $ 0,11114 olup, son 24 saatte % 5,99 değişim gösterdi. Mevcut RECALL / USD dönüşüm oranı RECALL başına $ 0,11114 şeklindedir.

Recall, şu anda piyasa değeri açısından $ 22,35M ile 698. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 201,07M RECALL şeklindedir. Son 24 saat içinde RECALL, $ 0,10297 (en düşük) ile $ 0,11477 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,8448301237691339 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,08380924038254202 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RECALL, son bir saatte -%2,37 ve son 7 günde +%17,87 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 99,79K seviyesine ulaştı.

Recall (RECALL) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.698 Piyasa Değeri $ 22,35M$ 22,35M $ 22,35M Hacim (24 Sa) $ 99,79K$ 99,79K $ 99,79K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 111,14M$ 111,14M $ 111,14M Dolaşım Arzı 201,07M 201,07M 201,07M Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %20,10 Herkese Açık Blok Zinciri BASE

Şu anki Recall piyasa değeri $ 22,35M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 99,79K. Dolaşımdaki RECALL arzı 201,07M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 111,14M.