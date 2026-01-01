Bugünkü RICE AI Fiyatı

Bugünkü RICE AI (RICE) fiyatı $ 0,0041 olup, son 24 saatte % 11,29 değişim gösterdi. Mevcut RICE / USD dönüşüm oranı RICE başına $ 0,0041 şeklindedir.

RICE AI, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- RICE şeklindedir. Son 24 saat içinde RICE, $ 0,004 (en düşük) ile $ 0,005097 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RICE, son bir saatte -%2,32 ve son 7 günde -%16,91 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 75,35K seviyesine ulaştı.

RICE AI (RICE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 75,35K$ 75,35K $ 75,35K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,10M$ 4,10M $ 4,10M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki RICE AI piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 75,35K. Dolaşımdaki RICE arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,10M.