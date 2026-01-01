Bugünkü Rayls Fiyatı

Bugünkü Rayls (RLS) fiyatı $ 0,01093 olup, son 24 saatte % 2,67 değişim gösterdi. Mevcut RLS / USD dönüşüm oranı RLS başına $ 0,01093 şeklindedir.

Rayls, şu anda piyasa değeri açısından $ 16,40M ile 790. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,50B RLS şeklindedir. Son 24 saat içinde RLS, $ 0,01063 (en düşük) ile $ 0,01131 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,07017523020678489 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,01068794450556052 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RLS, son bir saatte -%0,10 ve son 7 günde -%22,32 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 139,76K seviyesine ulaştı.

Rayls (RLS) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.790 Piyasa Değeri $ 16,40M$ 16,40M $ 16,40M Hacim (24 Sa) $ 139,76K$ 139,76K $ 139,76K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 109,30M$ 109,30M $ 109,30M Dolaşım Arzı 1,50B 1,50B 1,50B Maksimum Arz 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Toplam Arz 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Dolaşım Oranı %15,00 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Rayls piyasa değeri $ 16,40M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 139,76K. Dolaşımdaki RLS arzı 1,50B olup, toplam arzı 10000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 109,30M.