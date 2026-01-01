BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
2025 Recap
Bugünkü canlı Rayls fiyatı 0,01093 USD. RLS piyasa değeri ise 16.395.000 USD. RLS / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.Bugünkü canlı Rayls fiyatı 0,01093 USD. RLS piyasa değeri ise 16.395.000 USD. RLS / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

RLS Hakkında Daha Fazla Bilgi

RLS Fiyat Bilgileri

RLS Nedir

RLS Whitepaper

RLS Resmi Websitesi

RLS Token Ekonomisi

RLS Fiyat Tahmini

RLS Fiyat Geçmişi

RLS Satın Alma Kılavuzu

RLS / İtibari Para Dönüştürücüsü

RLS Spot

RLS USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Rayls Logosu

Rayls Fiyatı(RLS)

1 RLS / USD Canlı Fiyatı:

$0,01093
$0,01093$0,01093
-%2,671D
USD
Rayls (RLS) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 23:40:07 (UTC+8)

Bugünkü Rayls Fiyatı

Bugünkü Rayls (RLS) fiyatı $ 0,01093 olup, son 24 saatte % 2,67 değişim gösterdi. Mevcut RLS / USD dönüşüm oranı RLS başına $ 0,01093 şeklindedir.

Rayls, şu anda piyasa değeri açısından $ 16,40M ile 790. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,50B RLS şeklindedir. Son 24 saat içinde RLS, $ 0,01063 (en düşük) ile $ 0,01131 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,07017523020678489 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,01068794450556052 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RLS, son bir saatte -%0,10 ve son 7 günde -%22,32 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 139,76K seviyesine ulaştı.

Rayls (RLS) Piyasa Bilgileri

No.790

$ 16,40M
$ 16,40M$ 16,40M

$ 139,76K
$ 139,76K$ 139,76K

$ 109,30M
$ 109,30M$ 109,30M

1,50B
1,50B 1,50B

10.000.000.000
10.000.000.000 10.000.000.000

10.000.000.000
10.000.000.000 10.000.000.000

%15,00

ETH

Şu anki Rayls piyasa değeri $ 16,40M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 139,76K. Dolaşımdaki RLS arzı 1,50B olup, toplam arzı 10000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 109,30M.

Rayls Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,01063
$ 0,01063$ 0,01063
24 sa Düşük
$ 0,01131
$ 0,01131$ 0,01131
24 sa Yüksek

$ 0,01063
$ 0,01063$ 0,01063

$ 0,01131
$ 0,01131$ 0,01131

$ 0,07017523020678489
$ 0,07017523020678489$ 0,07017523020678489

$ 0,01068794450556052
$ 0,01068794450556052$ 0,01068794450556052

-%0,10

-%2,67

-%22,32

-%22,32

Rayls (RLS) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Rayls fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0002998-%2,67
30 Gün$ -0,02322-%68,00
60 Gün$ +0,00093+%9,30
90 Gün$ +0,00093+%9,30
Bugünkü Rayls Fiyatı Değişimi

Bugün, RLS, $ -0,0002998 (-%2,67) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Rayls 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,02322 (-%68,00) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Rayls 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, RLS değişimi $ +0,00093 (+%9,30) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Rayls 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,00093 (+%9,30) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Rayls (RLS) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Rayls Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Rayls için Fiyat Tahmini

2030 için Rayls (RLS) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, RLS için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için Rayls (RLS) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra)

2040 yılında Rayls fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

MEXC Araçları
Kullanıcılar, gerçek zamanlı senaryo tahminleri ve daha kişiselleştirilmiş analizler için MEXC'nin Fiyat Tahmin Aracı ve YZ Piyasa İçgörüleri'ni kullanabilirler.
Sorumluluk reddi: Bu senaryolar örnek niteliğinde ve bilgilendirme amaçlıdır; kripto paralar oldukça volatildir. Karar vermeden önce kendi araştırmanızı yapın (DYOR).
Rayls varlığının 2025 - 2026 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? Rayls Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, RLS varlığının 2025 - 2026 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

Nasıl Rayls Satın Alınır ve Yatırımı Yapılır

Rayls ile işlem yapmaya hazır mısınız? MEXC'de RLS satın almak hızlı ve yeni başlayanlar için kolaydır. İlk satın alımınızı yaptıktan sonra hemen alım satım işlemlerine başlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, Rayls satın alma konusunda kapsamlı kılavuzumuzu inceleyin. Aşağıda, Rayls (RLS) satın alma yolculuğunuza başlamanıza yardımcı olacak 5 adımlı hızlı bir özet bulunmaktadır.

1. Adım

Hesap Açın ve KYC Doğrulamasını Tamamlayın

Öncelikle, hesap açın ve MEXC'de KYC doğrulamasını tamamlayın. Bu işlemi MEXC'nin resmi websitesinde veya MEXC uygulamasında cep telefonu numaranızı veya e-posta adresinizi kullanarak yapabilirsiniz.
2. Adım

Cüzdanınıza USDT, USDC veya USDE Ekleyin

USDT, USDC ve USDE MEXC'de alım satımı kolaylaştırır. USDT, USDC ve USDE'yi banka transferi, OTC veya P2P alım satımı yoluyla satın alabilirsiniz.
3. Adım

Spot Alım Satım Sayfasına Gidin

MEXC websitesinde, üst menü çubuğundan Spot seçeğine tıklayın ve tercih ettiğiniz tokenleri arayın.
4. Adım

Tokenlerinizi Seçin

Mevcut -- adetten fazla token ile Bitcoin, Ethereum ve trend tokenleri kolayca satın alabilirsiniz.
5. Adım

Satın Alma İşleminizi Tamamlayın

Token miktarını veya yerel para biriminizdeki karşılığını girin. Satın Al seçeneğine tıkladıktan sonra Rayls anında cüzdanınıza aktarılacaktır.
Rayls (RLS) Satın Alma Kılavuzu

Rayls ile Neler Yapabilirsiniz

Rayls sahibi olmak, sadece satın alıp tutmak açısından size daha fazla fırsat sunar. Yüzlerce piyasada BTC alım satımı yapabilir, esnek stake ve birikim ürünleri ile düzenli kazançlar elde edebilir veya profesyonel alım satım araçlarından yararlanarak varlıklarınızı büyütebilirsiniz. İster yeni başlayan ister profesyonel, deneyimli bir yatırımcı olun, MEXC kripto potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmanızı kolaylaştırır. Bitcoin varlıklarınızı en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz dört yol aşağıda belirtilmiştir.

  • MEXC Spot Piyasasını Keşfedin

    MEXC Spot Piyasasını Keşfedin

    2.800'den fazla tokenle ultra düşük ücretlerle alım satım yapın.

    Vadeli İşlem Alım Satımı

    Vadeli İşlem Alım Satımı

    500 kata kadar kaldıraç ve geniş kapsamlı likidite ile alım satım yapın.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Token stake edin ve muhteşem airdroplar kazanın.

    MEXC Piyasa Öncesi

    MEXC Piyasa Öncesi

    Resmi olarak listelenmeden önce yeni tokenleri alın ve satın.

MEXC'de Son Derece Düşük İşlem Ücretleriyle Alım Satım

MEXC'de Rayls (RLS) satın almak, paranızın daha fazla değer kazanması anlamına gelir. Piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto platformlarından biri olan MEXC, ilk alım satımınızdan itibaren maliyetlerinizi azaltmanıza yardımcı olur.

Spot işlem ücretleri:
--
Piyasa Yapıcı
--
Piyasa Alıcı
Vadeli işlem ücretleri:
--
Piyasa Yapıcı
--
Piyasa Alıcı

MEXC'nin rekabetçi işlem ücretlerini inceleyin

Ayrıca, MEXC'nin Sıfır İşlem Ücreti Festivali ile seçtiğiniz spot işlem çiftleriyle hiçbir ücret ödemeden alım satım yapabilirsiniz.

Rayls (RLS) Nedir?

Rayls is a modular financial market blockchain ecosystem that integrates the compliance, privacy, and governance of traditional finance (TradFi) with the programmability and liquidity of decentralised finance (DeFi). Rayls technology combines institutional Privacy Nodes, permissioned Private Networks, and a permissionless L1 Public Chain, secured by Ethereum trust anchors to enable scalable and compliant tokenisation of financial assets

Rayls Kaynağı

Rayls hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Rayls Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Rayls Hakkında Diğer Sorular

2030 yılında 1 Rayls ne kadar olacak?
Rayls yıllık %5 oranında büyürse, tahmini değeri 2026 yılına kadar yaklaşık --, 2030 yılına kadar -- ve 2035 yılına kadar -- ve 2040 yılına kadar -- değerine ulaşabilir. Bu değerlemeler istikrarlı bir bileşik büyüme senaryosunu göstermektedir, ancak gelecekteki gerçek fiyatlar piyasadaki benimseme düzeyine, düzenleyici gelişmelere ve makroekonomik koşullara bağlı olacaktır. Potansiyel Rayls fiyatları ve beklenen ROI değerinin yıllık ayrıntılı dökümünü görüntülemek için aşağıdaki tam tahmin tablosunu inceleyebilirsiniz.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 23:40:07 (UTC+8)

Rayls (RLS) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
01-01 20:23:25Zincir Üstü Veriler
年终回调难掩基金热情：美国加密货币ETF 2025年净流入约320亿美元
01-01 17:18:39Sektör Haberleri
2025年美國比特幣現貨ETF總淨流入達213.48億美元
01-01 12:57:08Sektör Haberleri
加密恐慌指数跌至20,"极度恐慌"状态进一步加剧
01-01 04:40:44Sektör Haberleri
Bitcoin於2025年下跌7.84%,年中觸及歷史新高126,000美元
12-31 19:57:34Sektör Haberleri
Ethereum L1以每日220万笔交易创下新纪录,每笔交易约0.17美元
12-31 19:32:39Sektör Haberleri
美国现货比特币ETF昨日录得3.551亿美元净流入,结束连续七个交易日净流出

Rayls Öne Çıkan Haberler

Rayls and Animoca Brands Partner to Accelerate Tokenized Real-World Assets Adoption Worldwide

Rayls and Animoca Brands Partner to Accelerate Tokenized Real-World Assets Adoption Worldwide

December 3, 2025
Bitget – Dự đoán Giá Rayls (RLS) 2025–2030: Chuỗi tài sản tài chính đầu tiên có thể tăng đến mức nào?

Bitget – Dự đoán Giá Rayls (RLS) 2025–2030: Chuỗi tài sản tài chính đầu tiên có thể tăng đến mức nào?

December 3, 2025
OKX Set to Launch Perpetual Futures for PIPPIN and RLS

OKX Set to Launch Perpetual Futures for PIPPIN and RLS

December 4, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Rayls Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

RLS USDT (Vadeli İşlem Alım Satımı)

Kaldıraçlı RLS long veya short pozisyonu açın. MEXC'de RLSUSDT Vadeli İşlem alım satımını keşfedin ve piyasa dalgalanmalarından yararlanın.

MEXC'de Rayls (RLS) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Rayls fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
RLS/USDT
$0,01093
$0,01093$0,01093
-%2,41
%0,00 (USDT)

Keşfedebileceğiniz Daha Fazla Kripto Para

MEXC'de piyasa verileri mevcut olan en popüler kripto paralar

Öne Çıkan

Şu anda piyasada yoğun ilgi çeken popüler kripto para birimleri

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
Tradoor

Tradoor

TRADOOR

Yeni Eklenen

Son zamanlarda listelenen ve alım satım için uygun olan kripto para birimleri

AI AVatar

AI AVatar

AIAV

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

CodexField

CodexField

CODEX

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Mind Predict

Mind Predict

MKIT

$0,3196
$0,3196$0,3196

-%92,00

Lighter

Lighter

LIT

$2,615
$2,615$2,615

+%3,64

ForTON

ForTON

FRT

$119,16
$119,16$119,16

+%3,45

En Çok Yükselenler

Bugünün en fazla yükselenleri

Agusto

Agusto

AGUSTO

$0,00001279
$0,00001279$0,00001279

+%79,63

CZ S DOG

CZ S DOG

BROCCOLI

$0,02050
$0,02050$0,02050

+%61,16

AIXDROP

AIXDROP

AIXDROP

$0,00005800
$0,00005800$0,00005800

+%46,64

Arena-Z

Arena-Z

A2Z

$0,001964
$0,001964$0,001964

+%43,35

Alien Worlds Trilium

Alien Worlds Trilium

TLM

$0,002857
$0,002857$0,002857

+%39,43

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

RLS / USD Hesaplayıcı

Miktar

RLS
RLS
USD
USD

1 RLS = 0,01093 USD